Internationalt Abonnement

Vrede tyske landmænd i hobetal vil blokere motorveje og afkørsler: Vil spærre alle adgangsveje til Danmark

De tyske landmænd er på ingen måde tilfredse med regeringens beslutning om at skære i budgettet og har flere gange lammet trafikken med protester. Og i den kommende uge kommer det til for alvor at gå løs.