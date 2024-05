Politik Abonnement

Politikerne har talt om det siden 1980erne. Alligevel vokser bureaukratiet, lyder det i ny undersøgelse

Ledere i den offentlige sektor oplever, at bureaukratiet er forværret over de seneste tre år, viser en ny undersøgelse. Det kan have konsekvenser for at gennemføre forandring, men professor tror på et snarligt vendepunkt.