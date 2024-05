Nu melder Danmark ud om betændt F-16-spørgsmål. Det er ikke, hvad ukrainerne havde håbet

For ukrainerne er det afgørende om danske F-16-fly må forsvare millionbyen Kharkiv mod bombetogter fra russisk luftrum. Men det spørgsmål er der ikke enighed om i den koalition af lande, der snart leverer de første kampfly. Det viser et svar fra Forsvarsministeriet. Her ses Zelenskyj på besøg, da Danmark i august 2023 lovede 19 F-16-fly til Ukraine. Fold sammen

