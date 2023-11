Velkommen til et uhyggeligt scenarie: Sådan kan Rusland slukke for strømmen i Europa

Kan Putins Rusland slukke for varmen og strømmen i Europa? Det korte svar er ja – og han ved, hvor han skal slå til, hvis han skal ramme, hvor det får mest effekt. En af Danmarks naboer leverer store dele af Europas energi – og er mål nummer et, hvis Rusland vil slå til. Nu opruster NATO massivt for at passe på Europas kritiske infrastruktur.