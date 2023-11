Internationalt Abonnement

Hun bliver kaldt det »hvide håb« for hårdtprøvet kongehus. Er mareridtet endelig forbi?

Ikke et øje var tørt, da Leonor på sin 18-års fødselsdag aflagde ed som tronfølger i Spanien. Kong Felipe, der fra mandag besøger Danmark, vejrer morgenluft. Er et annus horribilis, der har varet mere end et årti, endelig ved at være slut?