Ny trend bekymrer i USA: Hun blev tvunget til at bo i sin Ford – selv om hun tjener en halv million

Flere amerikanere flytter ind i deres biler. De »mobile hjemløse« tjener for meget til at få hjælp, men for lidt til at få råd til en lejlighed. De holder på store parkeringspladser i stater som Washington, Pennsylvania og North Carolina – og venter på bedre tider.