Internationalt Abonnement

Analyse: Trump rystede NATO i sin første præsidentperiode. Står vi over for en gentagelse?

Lynanalyse: Ifølge Mette Frederiksen er alliancen mellem USA og Danmark så tæt, at der end ikke kan klemmes et A4-ark papir ind mellem de to lande. Men ser en præsident Trump version 2.0 også sådan på tingene? En ny Trump-sejr kan enorm betydning for Danmark, og derfor bør du følge med i det amerikanske præsidentvalg fra i dag.