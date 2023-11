Internationalt Abonnement

Analyse: Dommedagsprofeterne står i kø. Men skæbnemødet mellem Biden og Xi fortæller også en anden historie

Stemningen er usædvanligt dyster forud for mødet mellem verdens to mest magtfulde mænd. Joe Biden og Xi Jinping står på hver sin side i krige fra Mellemøsten til Ukraine – og nu lurer frygten for endnu en. Men topmødet viser også, at en simpel dynamik trækker i den modsatte retning.