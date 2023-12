Resten af Europa kan finde ud af det. Men Danmark halter tragisk bagefter

Søren Jacobsen Damm, Berlingskes gastronomiredaktør, finder det grotesk, at Danmark er det eneste land i EU, der ikke har et system, der sørger for, at borgerne betaler mindre i moms på ferske råvarer end for eksempel på cigaretter. Her ses redaktøren i øjenhøjde med et stykke lufttørret skinke fra Troldgaarden. Fold sammen

Læs mere