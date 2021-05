Svensk forargelse over det danske kongehus: Prins Christian skal gå på »kontroversiel luksusskole«

Nyheden om, at prins Christian efter sommerferien begynder på Herlufsholm, er nået over Sundet.

»Til efteråret begynder han (prins Christian, red.) på den kontroversielle kostskole Herlufsholm. En luksusskole med uniformer,« skriver den svenske avis Expressens Skåne-sektion, Kvällsposten.

»Skolen er for børn, hvis forældre har penge,« skriver avisen om den »berygtede« kostskole og oplyser, at et skoleophold i alt koster tæt på en halv million danske kroner.

Allerede i april beskrev avisen, at prins Christian skulle begynde på en »dyr skole«.

Prins Christians valg af Herlufsholm har udløst forargelse i dele af den svenske presse.

Avisen beskriver, at prinsen skal begynde på en skole, der er »blevet rystet af vold og beskyldt for at lukke øjnene for straf og mobning«. Episoder, som HER&NU tidligere har beskrevet. Blandt andet at ældre studerende med lærernes velsignelse har afstraffet yngre elever på forskellig vis.

Kvällsposten nævner, at en vagt på prins Christians kommende skole blev stukket ned i 1994, hvorefter en 19-årig elev blev anklaget for drabsforsøg. Eleven blev dog senere frikendt i retten. Skolen har gennem årene oplevet to anklager om voldtægter blandt elever. Ingen af sagerne førte til domfældelse.

Både den spanske kronprinsesse Leonor og hollandske prinsesse Alexia er i år begyndt på »det politisk korrekte« UWC Atlantic College i Wales, der i medier er døbt »Hippiehogwarts« med henvisning til Hogwarts fra Harry Potter-universet.

Prinsessernes skole har fokus på naturbeskyttelse og sociale projekter. Udvælgelsen til skolen sker anonymt, og fem procent af eleverne er flygtninge fra krigsramte områder. Prisen for to års skolegang er 570.000 kroner.