Nikolaj og Michelle har taget deres digitale nomadeliv til næste niveau: Et rejsende kollektiv er født

Efter at have eksperimenteret med at kombinere rejse- og arbejdsliv i noget nær et årti er Nikolaj Astrup Madsen og Michelle Rødgaard-Jessen blevet ramt af familielivets udfordringer – det i form af små børn. Men parret vil ikke opgive livet som digitale nomader. Derfor har de skabt noget nyt og unikt.