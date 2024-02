Arbejdsliv Abonnement

Du kan godt arbejde fra udlandet, selvom du har job og familie. Her er et par tip

Michelle Rødgaard-Jessen og Nikolaj Astrup Madsen har etableret et rejsende kollektiv for at fortsætte deres rejseliv som digitale nomader, efter at de er blevet forældre. Mange drømmer nok om noget lignende, men støder ind i en mur af praktiske udfordringer. Men der er faktisk en vej udenom.