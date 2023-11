Analyse og perspektiv Abonnement

Han skal have et vigtigt møde med Mette Frederiksen, større stoleleg kan være på vej

Troels Lund Poulsen åbner for omfattende ministerrokade og satser på stor post til Stephanie Lose. Men det kræver accept fra S og M. Og så åbner han for måske alligevel at skulle »hjem« til blå blok på et tidspunkt.