Nervekrig mellem Rusland og Carlsberg efter anholdelser: »De har taget gidsler for at få deres vilje«

Det ligner nærmest mafiametoder, som to tidligere højtstående Carlsberg-ansatte har været udsat for i Rusland. De er blevet anholdt, og det kan være en del af et spil, der skal få Carlsberg til endeligt at afhænde den russiske forretning.