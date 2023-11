Hvad ved du om film fra 1970erne?

Hvem skrev titelsangen til ungdomsfilmen ”Måske ku’ vi” fra 1976?

Hvem medvirkede i samtlige 1970ernes i alt 14 sengekants- og stjernetegnsfilm?



Hvilken skuespiller skyder i en film fra 1977 Allan Simonsen under en landskamp i Idrætsparken?





Hvem har hovedrollen som præst i Henrik Stangerups film fra 1970 ”Giv Gud en chance om søndagen”?

Hvem instruerede ”The French Connection” og ”Eksorcisten”?

Hvilket år slog filminstruktøren Steven Spielberg definitivt igennem med “Dødens gab”?



Hvem spiller hovedrollen som Alex i Stanley Kubricks kontroversielle film ”A Clockwork Orange” fra 1971?



Hvem har hovedrollen som ny lejer i Roman Polanskis gyser “Den nye lejer” fra 1976?



Hvilken skuespiller fik et hjerteanfald under indspilningen af vietnamfilmen ”Dommedag nu”?



Hvem skrev romanen bag filmen “Gøgereden”?

