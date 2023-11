Hvad ved du om anderledes stednavne?

Hvilket land hedder på landets eget sprog Magyarország?

Hvilken by hed indtil Anden Verdenskrig Batavia?



Hvad hedder Milano på tysk?



Hvad hedder Haderslev på tysk?



Hvilken by hedder på engelsk Cologne?



Hvilken tysk by kalder franskmænd Aix-la-Chapelle?



Hvad er det tidligere navn på millionbyen Chennai?



I hvilket land finder man byen Wagga Wagga?



I hvilket land er Batman hovedstad i provinsen Batman, som Batman-floden løber igennem?



Hvilken storby hed frem til 1868 Edo?



Hallo! Er der nogen hjemme?

Du er ikke rigtig klog

Ikke tosset

Klog