Donald Trump om hertuginde Meghan: Hun var disrespektfuld over for dronningen

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

Det kommer næppe som en stor overraskelse, at Donald Trump endnu engang ikke har noget pænt at sige om hertuginde Meghan, der er gift med Storbritanniens prins Harry.

Den forhenværende amerikanske præsident har tidligere udtalt, at han »ikke er fan af Meghan«, og nu forklarer Donald Trump sig i et interview til den tidligere UKIP-formand, Nigel Farage.

I interviewet, der sendes i aften på britisk tv, beskylder Donald Trump hertuginde Meghan for at »mangle respekt« og for at »skade« dronning Elizabeth, skriver The Daily Mail.

Donald Trump kommenterer også beskyldninger om, at hertuginden skulle være manipulerende over for sin mand. Hun skulle ifølge anklagerne være den direkte årsag til, at hertugparret i begyndelsen af 2020 valgte at træde ud af den kongelige familie for i stedet at flytte USA.

Dette bakker Trump op om. Han hævder, at hertuginde Meghan er »forfærdelig manipulerende« over for sin mand – og det i en sådan grad, at det har ødelagt prinsens forhold til familien. Donald Trump uddyber ikke anklagen, men understreger, at han stadig »ikke er fan af hende«:

»Det var jeg ikke fra dag et. Jeg synes, at Harry er blevet udnyttet på forfærdelig vis, og jeg tror, ​​at han en dag vil fortryde. Jeg tror, ​​det har ødelagt hans forhold til familien, og at det gør ondt på dronningen.«

»Hun (Meghan, red.) har været meget respektløs over for dronningen, som er sådan en fantastisk kvinde. Jeg synes, at hun er meget respektløs over for kongefamilien og vigtigst af alt over for dronningen,« tilføjer Donald Trump.

Den tidligere præsident kalder det »meget upassende«, at hertuginden »benytter« sin kongelige titel i amerikansk politik.

Hertuginde Meghan har skrevet flere debatindlæg i blandt andet The New York Times, hvori hun anvender titlen »hertuginde af Sussex«. Indlæggene har blandt andet omhandlet abort og forældreorlov.

Farage: The Trump Interview.



Tonight 7pm @GBNews.



Freeview 236

Sky HD 515

Virgin Media HD 626

YouView 236

Freesat HD 216



pic.twitter.com/cl9t6rXF01 — Nigel Farage (@Nigel_Farage) December 1, 2021

Donald Trump har tidligere udtalt, at han håber, at hertuginden stiller op ved præsidentvalget i 2024, da »dette vil give mig endnu større lyst til at gøre det samme«.

Kommentaren faldt i kølvandet på, at hertuginden ifølge ubekræftede rygter i foråret skulle have afholdt flere møder med fremtrædende demokrater.

Donald Trump og Nigel Farage har flere gange støttet hinandens valgkampagne. Senest deltog Farage ved et vælgermøde for Trump i Arizona sidste år.

På scenen hyldede Trump den tidligere UKIP-formand som »Europas konge«.

Programmet »Farage: The Trump Interview« bliver sendt i aften klokken 19.00 lokal tid på britisk tv.