Absurd fjernsyn: TV 2 sender sine egne kendisser på håbløs opgave i buddhismens wellnesscenter

Ni småkendte danskere skal lære at være buddhistisk autentiske i »Shaolin«. Men de ender med at bekræfte, hvad TV 2 på forhånd kunne have sagt sig selv: Det er svært at »glemme sig selv«, når man deltager i et realityprogram. Og så byder serien sågar på endnu en popkulturelt monstrøs sandhed.