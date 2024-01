Samfund Abonnement

Vi stræber efter et langt og sundt liv. Inden længe får vi et superværktøj, fortæller forskere

Massevis af forskningsforsøg på at forudsige sygdomme, inden de rammer os, er i gang i øjeblikket. Teknologien er nu så god, at vi snart i højere grad kan forebygge en lang række sygdomme. Måske vil vi inden længe kunne få mere præcis viden om, hvad vi hver især skal gøre, hvis vi vil leve et længere og sundere liv.