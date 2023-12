Samfund Abonnement

Tre gange om dagen stiller Rikke Østergaard sig selv et bestemt spørgsmål – ifølge forskning kan det forbedre hendes mentale sundhed

Vi kan træne vores hjerne til at producere flere glædeshormoner og færre stresshormoner ved at bruge et enkelt minut et par gange om dagen på en simpel metode. Rikke Østergaard er sociolog og underviser i metoden, som hun selv benytter dagligt til at blive gladere i sin hverdag.