Hun står bag den mest anerkendte metode til at blive gladere i hverdagen – nu skal alle danskere kende til den

Vibeke Koushede er professor og har i flere år arbejdet på at udbrede en gør det selv-metode til, hvordan vi fremmer vores mentale sundhed. Fra næste år er metoden på finansloven, så endnu flere danskere kan blive bevidste om, hvilke konkrete tiltag de kan gøre i deres hverdag for at få det bedre mentalt.