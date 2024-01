Samfund Abonnement

Han er Danmarks sjette rigeste mand og god for 40 milliarder kroner. Alligevel skal skatteborgerne formentlig betale for truende »naturkatastrofe«

Mangemilliardæren bag Nordic Waste, Torben Østergaard-Nielsen, er blevet centrum for den omstridte jordskredssag i Randers. Han er pressesky, stenrig og begejstret for eksklusive biler. Hovedpersonen kalder sagen »ubehagelig« og opretter en millionfond til klimahåndtering. Berlingske tegner et portræt af ham.