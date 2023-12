Samfund Abonnement

Han bliver kaldt for »verdens lykkeligste mand«. Her er hans bedste råd til et lykkeligere liv

Franskmanden Matthieu Ricard bliver kaldt for verdens lykkeligste mand efter at have deltaget i et forskningsprojekt, der viser, at han kan udskille flere lykkehormoner i hjernen end andre. Den danske sociolog Rikke Østergaard har mødtes med ham for at blive klogere på, hvad hans bedste råd til et lykkeligere liv er.