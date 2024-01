Samfund Abonnement

En af Københavns bedste børnehaver er lukningstruet efter sen besked om opsigelse

Førende børneforsker fremhæver institution som »en af meget få daginstitutioner« med »fremragende pædagogisk kvalitet«. Men nu er den i overhængende fare for at lukke. Det sker, efter at lokalerne i Kongens Have er opsagt, uden børnehaven fik mulighed for at kæmpe for at blive inden for fristen.