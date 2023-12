Samfund Abonnement

Anja Groth er førende forsker i kroppens gener – hun har en række råd til, hvordan vi holder os sunde og raske hele livet

De seneste år har vi fået banebrydende ny viden om, hvilken betydning generne har for vores sundhed og aldring. Vi ved i dag, at generne ikke alene bestemmer vores fremtid, men at vi selv kan være med til at påvirke, hvordan vores gener kommer til udtryk, og dermed forsinke vores aldring. Det fortæller Anja Groth, der er en af Danmarks førende forskere inden for området, som kaldes epigenetik.