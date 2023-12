Politik Abonnement

Regeringen har kaldt det »vor generations største udfordring«. Nu bliver afgørende forhandlinger udskudt efter speget forløb

Trods månedlange forhandlinger er det stadig ikke lykkedes regeringen at få en aftale på plads om at nå de ambitiøse klimamål i 2025, og nu tyder det på, at det heller ikke bliver inden nytår. Efter et langstrakt forhandlingsforløb, hvor oppositionen har kritiseret regeringen for at nøle, flyttes forhandlingerne nu over til Finansministeriet.