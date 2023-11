Politik Abonnement

Pludselig købte staten nedlagt nordjysk fabrik: Dokumenter viser, at desperat mangel på en bestemt type ammunition ligger bag

I oktober meldte Forsvarsministeriet pludselig ud, at man havde købt en ellers nedlagt ammunitionsfabrik nord for Frederikshavn. Nu løfter omfattende materiale sløret for, hvad der gik forud, og det får en ekspert til at spærre øjnene op.