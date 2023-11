Politik Abonnement

Nu kommer regeringens store skatteplan: Danskerne skal have skattelettelser for ti milliarder kroner

Med sin nye skattereform vil regeringen sænke skatten for langt de fleste danskere i arbejde. Økonomiminister Troels Lund Poulsen (V) fortæller nu for første gang, hvilke skattelettelser regeringen har planer om at gennemføre.