Nu har de finansielle markeder drukket af natpotten

De seneste uger er renterne styrtdykket, mens aktierne er braget i vejret. For danske boligejere er det en fest. For investorer en fest. Men selvom rentetoppen er nået, så er forestillingen om, at centralbankerne nu vil tumle ned af rentebjerget i vild panik en total overdrivelse. Medmindre – naturligvis – økonomien ender i et sort hul. Er det det, du håber på?