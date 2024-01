Ledere Abonnement

Berlingske mener: Trump har et problem med demokratiet. Men det har Demokraterne også

I to stater har dommere og en indenrigsminister, der i begge tilfælde er udpeget af Demokraterne, fjernet Donald Trump fra stemmesedlerne til de forestående primærvalg. Det tyder desværre på, at den amerikanske venstrefløj er parat til at gå med Trump i ødelæggelsen af USAs demokrati.