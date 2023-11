Ledere Abonnement

Berlingske mener: Har du gæld til staten, er dit eneste håb at blive bandemedlem

Fornuften i at hjælpe bandemedlemmer ud af kriminelle miljøer drukner, når bureaukratiet og retssikkerheden kun kan virke effektivt for de mest hårdkogte typer i vores samfund – og ikke for almindelige mennesker.