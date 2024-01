Kultur Abonnement

De mandlige soldater døbte hende »Combat-Barbie«. I dag har hun et kontroversielt budskab til os

Da hun som helt ung gik ind i Forsvaret, mistænkte nogle af mændene hende og andre kvindelige kollegaer for bare at lede efter en kæreste. I virkeligheden kæmpede hun hårdere end de fleste. Men når det handler om værnepligt til kvinder, er hun ikke et sekund i tvivl.