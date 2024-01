Kultur Abonnement

Ny forskning: Vil man gøre en kvinde ondt, kalder man hende stadig »luder«

Det er muligt, at Danmark er et af verdens mest ligestillede lande. Men det ændrer ikke ved, at vi stadig har langt flere udtryk for at nedgøre kvinder end mænd. Det viser et nyt forskningsprojekt, som Berlingske kan afsløre dele af her.