Brevkassen: Min granvoksne søn vil have mine penge, men ikke mit selskab. Jeg føler mig udnyttet

Der en stærk tendens i vores individualistiske kultur til at se det voksne barn som blot en anden voksen. Et uafhængigt individ, over for hvem moderen og faderen ikke nødvendigvis har særlige forpligtelser. Som om forældreskabet ophører med det 18. år. Det skriver Eva Selsing (th.), der her er fotograferet sammen med Anne Sofie Allarp. Fold sammen

Læs mere