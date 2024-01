Kongehus Abonnement

Jakob Steen Olsen: Kun Dronningen kendte til sit chokerende valg

Dronning Margrethe har truffet beslutningen om at abdicere uden at involvere efterfølgeren, kronprins Frederik. Dermed har hun endnu en gang demonstreret, at hun har villet træffe de vanskelige beslutninger selv. Og betale prisen herfor.