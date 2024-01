Kommentarer Abonnement

I begyndelsen af januar sendte Peter Balling brev til 25 venner med en indbydelse. Nu står han med »håret i postkassen«

Det har aldrig være dyrere og taget længere tid at sende et brev i Danmark. På kong Christian 4.s tid tog det seks dage at bringe et brev ud til fods. Her i 2024 har det taget mere end ti dage at få 25 breve ud, og modtagerne har stadig ikke set røgen af dem.