Obligationer er indgangen til at forstå aktiemarkedet

»Markedets opfattelse af, at den amerikanske og globale økonomi kan fungere godt med en amerikansk styringsrente på mere end fem procent, er en grov misforståelse af de nuværende økonomiske realiteter,« skriver Nikolaj Schmidt, der forventer, at aktier står over for en korrektion.