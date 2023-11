Internationalt Abonnement

Først røg gassen. Så kom der »klumper« i internettet. Så fandt de et anker og mystisk hul på bunden af havet. Det ligner alt andet end et tilfælde

Et brud på en gasledning og to kommunikationskabler på Østersøens bund inden for få timer. Det burde få alle klokker til at ringe hos Vestens efterretningstjenester. Har vi set det perfekte angreb? Og hvem ejer egentlig skibet, der formentlig ødelagde rør og kabler?