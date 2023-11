Internationalt Abonnement

Først forsvandt Kinas forsvarsminister. Nu er han blevet fyret: »Der foregår en magtkamp i det kommunistiske parti«

Under mystiske forhold er to centrale ministre i Kina nu forsvundet og siden blevet fyret på ganske kort tid. Ifølge Berlingskes Asien-korrespondent kan situationen være et tegn på »en magtkamp« i det kommunistiske parti.