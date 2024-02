Internationalt Abonnement

Analyse: Biden har tre modstridende mål. Drabene på de amerikanske soldater viser, at ingen tror på ham

Joe Biden er med dræbte soldater havnet i den forudsigelige krise. Nu gælder det for ham at overbevise om, at han kan forbinde sine tre modstridende mål for Mellemøsten. Det har han svært ved.