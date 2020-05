EU på vej med plan for sommerferien: Risiko for smitte får afgørende betydning

Tøv lige en kende, sagde min salige onkel altid, før vi kastede os over en større opgave på hans lille gård. Han skulle lige regne den ud. Onkel Otto rejste aldrig nogen steder – han yndede at fortælle, at han havde været på ferie én gang. Det var, da han var dreng.

Men tusinder af feriehungrende og rejsesultne europæere kan så småt se lys – og feriemuligheder forude. Man skal bare lige tøve en kende, og så kan man begynde at regne den ud. Spørgsmålet er, om danskerne får lov at være med.

EU-kommissionen vil allerede i dag foreslå en plan for gradvist at åbne grænserne og turismen, oplyser The Guardian, der har set et EU-udkast til grænseåbninger. Forslaget fra Bruxelles er, at EU-lande går sammen med andre med »generel sammenlignelig risikoprofil« og åbner for turisme fra hinandens lande.

Nogle er allerede begyndt i det små. Østrigs regering har bebudet en snarlig åbning af grænser til Tyskland og Tjekkiet for at redde turistindustrien. Litauen, Letland og Estland forbereder at åbne grænserne for hinandens befolkninger 15. maj. Den britiske regering har planer om et grænsesamarbejde med Frankrig, hvor franske tilrejsende vil slippe for et krav om to ugers karantæne, når man rejser ind i Storbritannien.

Først Grækenland ramt hårdt af finanskrisen, så blev landet centrum i flygtningekrisen, og nu hærger viruskrisen. Men for en gangs skyld er Grækenland et af de lande, der har klaret sig bedre i Europa. Det vil grækerne gerne udnytte til at få gang i turistindustrien til sommer. Fold sammen Læs mere Læs mere

Men EU-planen går længere end samarbejde mellem nabolande. Den store motor, der for alvor kan trække turismen i gang igen, er en aftale om åbne grænser mellem det store turist-land tyskland og det populære turismemål Grækenland. Grækerne har indtil videre klaret sig overraskende godt gennem viruskrisen, og den græske regering skubber hårdt på for at få gang i landets altafgørende turistindustri, skriver The Guardian.

Græske planer om særaftaler for turister

Åbning af grænserne for nogle EU-borgere og ikke for andre vil være kontroversiel i forhold til EUs princip om åbne grænser, men EU-kommissionen erkender, at det vil være svært at stoppe selektive aftaler i den nuværende situation og forsøger med planen at få en form for koordineret genåbning af grænserne.

Det store spørgsmål for ferielystne danskere er, hvornår Danmark kan komme med. Den danske regering har indtil videre ikke vist lyst til at drøfte en snarlig grænseåbning, selv om Danmark tilsyneladende ville være en oplagt partner i den græske plan B, hvis EU-landene tøver med at følge forslaget fra Bruxelles.

Grækenland er klar til at gå enegang og lave bilaterale aftaler for flyrejser og turisme. Samtaler er allerede i gang med Tyskland, Østrig, Israel og Cypern, meddelte den græske turistminister, Harry Theoharis, tidligere på ugen. I det selskab ville Danmark have en tilsvarende lav »risikoprofil«.

Grækenland har registreret 151 dødsfald relateret til covid-19. Den græske regering har ifølge The Guardian foreslået, at turister kunne blive testet inden afrejse, fordi »test af folk i lufthavnen vil være vanskelig«. Så kunne en turist eller anden rejsende blive testet i hjemlandet eksempelvis tre døgn inden afrejse.

Grækenland håber, at det vil være muligt at åbne for grænserne for udenlandske turister 1. juli. Lande som Italien og Spanien har også en stor interesse i at få åbnet grænser for turismen. Her er risikoprofilen i øjeblikket en væsentlig begrænsning, hvorimod sommerferiemålet Kroatien har registreret 91 døde relateret til covid-19.