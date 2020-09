Religiøst råd i Odense får toneangivende politikere op af stolen: »Det går imod alle danske værdier«

Det møder hård kritik fra toneangivende politikere i Odense, at et religiøst råd via blandt andet imamer opretholder den negative sociale kontrol i byen.

»Det går imod alle danske værdier, at der sidder nogle muslimske mørkemænd og bestemmer, hvordan man skal opføre sig,« siger Christoffer Lilleholt, der er politisk ordfører for Venstre i Odense Kommune.

Han peger på, at det netop i Odense er veldokumenteret, at der eksisterer negativ social kontrol.

»Derfor synes jeg, at det er frygteligt, at der eksisterer sådan et råd, fordi det kan ødelægge rigtig mange unge menneskers liv, hvis de tvinges til at leve efter normer, der ikke beror på det danske værdigrundlag,« siger han.

I Fyns Politi vil politiinspektør Johnny Schou hverken be- eller afkræfte, at der eksisterer et religiøst råd i Odense, hvor imamer rådgiver uden om myndighederne.

»Vi kan have en formodning om, der foregår en form for social kontrol. Vi hører om det, men vi har ikke konkrete eksempler og sager, der underbygger det,« skriver Johnny Schou i en e-mail til Berlingske.

I dagens udgave af Berlingske bekræfter islamforsker Jesper Petersen, at der findes et religiøst råd i Odense.

»Det er et religiøst råd, hvor man trækker på autoriteter, der er fokuseret på islamiske skilsmisser, men som også foretager mægling i andre sager. Rådet kan også invitere religiøse autoriteter fra andre steder i landet, hvor man afholder nogle højrådsagtige møder,« siger ph.d. Jesper Petersen, som er en af landets mest vidende eksperter om netop religiøse råd og medforfatter på en stor Vive-undersøgelse fra januar i år, der undersøgte muslimers besvær med at blive skilt.

Om de nye oplysninger siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S):

»Det er til at græde over, at de ældste og »klogeste« er med til at etablere en parallel samfundsstruktur. Man kan ikke lave sine egne regler og vedtage love uden om demokratiet. Reglerne skal gælde for os alle, ellers er det jo tosset.«

Rådmand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune, Brian Dybro (SF), bekræfter, at man i kommunen er opmærksom på, at social kontrol blandt religiøse autoriteter finder sted i nogle områder af byen. Men selv om kommunen er bekendt med tilstedeværelsen af den negative sociale kontrol, kender man ikke til de eksakte forhold.

Derfor erkender Brian Dybro, at det er svært at gribe ind, fordi det »foregår i det skjulte«. Dog understreger han, at det »bestemt ikke bør foregå«:

»Jeg kan kun tage afstand fra det. Religiøse overhoveder skal ikke bestemme, hvordan folk skal leve deres liv. Særligt skal unge mennesker have lige muligheder for at bestemme over egen krop, egne valg og eget liv. Det skal århundrede gamle bøger ikke diktere.«