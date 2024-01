Virksomheder Abonnement

Norge i kamp mod Kina – går på kontroversiel mineraljagt på havbunden

Den norske regering forventer at kunne hente eftertragtede ingredienser til batterier, elektronik og grøn omstilling op fra dybt vand som led i forsøg på at gøre Europa uafhængig af især Kina. Kritikere frygter for dyre- og plantelivet.