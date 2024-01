Virksomheder Abonnement

Elbilsalget steg 31 procent i 2023 – markant mindre end året før

Væksten i elbilsalget tager af, og i år kan ændringer på det største europæiske marked, Tyskland, smitte afgørende af på salget i Danmark. Her har nysalget af elbiler slået benzinbilerne, og der er meget store penge at spare ved at låne til en elbil frem for en benzinbil, siger FDM.