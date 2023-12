Virksomheder Abonnement

De fik en idé, da krigen begyndte – nu efterspørger ukrainerne mange flere af to danskeres opfindelse

Bortset fra våben er der én ting, ukrainerne har brug. To danske forretningsfolk udviklede kort efter, at krigen med Rusland begyndte, et særligt hospital, som Ukraine nu gerne vil have yderligere 50 af.