I ti år har de hjulpet hinanden gennem livets store beslutninger. Her er den hemmelige ingrediens til at holde et netværk i live

I et fortroligt rum mødes fem mænd i toppen af dansk erhvervsliv flere gange om året. Selvom de arbejder i vidt forskellige brancher, er de hinandens største hjælp til faglig sparring. Og der skal især én ting til, for at et netværk kan fungere og vare ved i årevis, lyder det.