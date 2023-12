Skærm Abonnement

Voldsomme anklager imod de indfødte indianeres mest strålende stjerne: »Det føles, som om et familiemedlem forråder dig«

Sangstjernen Buffy Sainte-Marie har hele sit liv kæmpet for de nordamerikanske indianeres rettigheder. Undervejs har historien om hendes ukendte indianerforældre været en afgørende del af hendes image. Nu truer en ubehagelig sandhed med at ødelægge billedet af et af det oprindelige folks mest ikoniske helte.