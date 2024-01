Samfund Abonnement

På en villavej i Køge har vejret splittet familier og skabt frygt for økonomisk ruin: »Sker det igen, går vi fallit«

Landet bliver vådere, og vejret bliver vildere. I Danmark har man næsten 9.000 kilometers kystlinje, hvilket betyder, at mange huse og hjem i fremtiden bliver udsat for potentielt flere og vildere stormfloder. På en villavej i Køge gik det ikke blot galt én gang – men hele to gange på ganske få måneder. Det har skabt kaos.