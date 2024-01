Samfund Abonnement

Genovervej dit nytårsforsæt, lyder det fra forskere. Du bliver ikke gladere af at tabe dig fem kilo eller løbe et halvmaraton

Forskning viser, at vi er ekstremt dårlige til at vurdere, hvor lykkelige vi bliver af at nå vores mål – og derfor behøver du ikke at blive skuffet, hvis du igen i år ikke holder dit nytårsforsæt, lyder det fra to lykkeforskere.