Næsten fire år efter coronaens ankomst får danskere stadig senfølger: »Nu lades de i stikken«

Jane Agergaard er bekymret. I over tre år har hun som speciallæge forsøgt at hjælpe danskere, der i mange tilfælde er invaliderede af coronaens senfølger, med at få tilværelsen til at hænge sammen. Men hver dag kommer nye hårdt ramte til, og dem risikerer vi nu at tabe på gulvet, frygter hun.